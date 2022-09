Opinie Haal voor het klimaat het draaiboek financiële crisis uit de kast De stikstofcrisis was veel kleiner geweest als DNB de banken tijdig voorzieningen had laten treffen. Dirk Schoenmaker, Rens van Tilburg en Aaron Vermeulen betogen dat DNB de kapitaaleisen voor schadelijke activiteiten moet verhogen deze moet uitsluiten van het onderpandraamwerk. In de klimaatcrisis zijn maatregelen geoorloofd als in 2008 en in de pandemie.

