Expert Dubbele tong EY tast geloofwaardigheid accountants aan EY Nederland was tot voor kort fel tegenstander van splitsing. De pirouette van EY Nederland is even verbijsterend als onbeschaamd, vindt hoogleraar Marcel Pheijffer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen