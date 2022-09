Opinie

Studenten kijken naar een wereld die lijkt vast te zitten in versnelling

Wanneer gaan we inzien dat het oude economische ‘geloof’ van alsmaar meer, sneller, beter niet meer houdbaar is? Het is tijd voor reflectie. Is carrière maken nog een doel op zich? Zijn de razendsnelle technologische ontwikkelingen (zoals de metaverse) wel vooruitgang te noemen? En is je tijd verlummelen soms niet veel verrijkender? Tien studenten over het thema 'Vast in versnelling'.