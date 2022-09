Opinie Als de wijkverpleging omvalt, loopt de hele zorg vast Deze week werd bekend dat de ouderenzorg weigert het Integraal Zorgakkoord van ministers Ernst Kuipers en Conny Helder te ondertekenen. Laat de zorgverzekeraars eerst garanderen dat zij met kostendekkende tarieven komen. Anders gaat de wijkverpleging kopje onder, stellen Inge Borghuis, Ellen Maat en Godfried Verkerk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen