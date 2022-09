Opinie Feministische diplomatie, gewoon omdat het moet Met een betere (rechts)positie voor vrouwen gaat de wereld er sociaal én economisch flink op vooruit. Daarom staat dit nu voor veel landen centraal in de diplomatie. Nederland is ook ‘om’ en ontwikkelt een nieuwe visie op feministisch buitenlandbeleid. Mooi, want het is tijd voor forse stappen, schrijft Nori Spauwen in haar opiniebijdrage.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen