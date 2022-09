Opinie

Schrijfwedstrijd 'Nieuws in de klas'

Voor 'Nieuws in de klas' schreven ruim 270 scholieren uit heel het land een brief over een actueel onderwerp naar keuze. Op Prinsjesdag plaatsen diverse landelijke kranten de winnende brieven. Het FD publiceert de brief van Jet Swens, die ervoor pleit dat sport- en muziekclubs in deze dure crisistijd wat extra geld krijgen van het kabinet. En de brief van Esther Gesink, die dit schooljaar eindexamen doet: haar lichting liep forse corona-achterstand op, maar krijgt geen aangepaste slagingsregeling meer.