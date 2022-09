Opinie Ook in de cloud voelen we de dominantie van big tech Clouddiensten van Amazon, Google, en Microsoft werpen stiekem hoge drempels op om klanten te verhinderen over te stappen. Nieuwe EU-wetgeving moet dit oplossen. Laat Europa met eigen cloudaanbieders komen om macht van Amerikanen te breken, schrijft universiteitshoogleraar José van Dijck.

