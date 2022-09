Expert Hoe weerstaan we de verleiding van de korte termijn? Door alle problemen die zich nu voordoen als ‘crisis’ te bestempelen, wordt de verleiding alleen maar groter om snel in te zetten op de meest zichtbare pijnpunten, schrijft Naomi Ellemers. Maar vooraf onderzoek doen verdient de voorkeur boven achteraf evalueren.

