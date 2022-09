Essay Hoe democratie weer snel tot etnocratie kan vervallen In veel Europese landen staat de democratie onder druk doordat partijen die een nationalistische koers varen aan de macht komen. Dit zagen we in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw en vraagt opnieuw om waakzaamheid, schrijft emeritus hoogleraar Europese Studies Joep Leerssen.

