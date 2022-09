Opinie Marktwerking is een iets te populaire kop van Jut Veel problemen, zoals de chaos op Schiphol, worden tegenwoordig toegeschreven aan marktwerking. Of dat terecht is, is de vraag. Marktwerking kan een zegen zijn, maar vereist een voortdurende inspanning van regulering én handhaving, schrijft Jeroen Hinloopen in zijn opiniebijdrage.

