Opinie Onrechtvaardigheid in prijsplafond is simpel op te lossen Huishoudens die van het gas af zijn, verbruiken relatief veel elektriciteit. Het kabinet houdt hiermee geen rekening in het huidige plan voor een energieprijsplafond. Een prijsplafond voor je totale energiegebruik (uitgedrukt in kWh) is daarom een beter plan, schrijft lezer Bearnd Hylkema.

