Opinie De ceo is dood, leve de ceo! Bij de benoeming van een nieuwe leider is snelheid van groot belang. Ook moet het samenstel van karakters in het bestuur zwaar meetellen, net als het bredere belang van stakeholders, schrijft toezichthouder Frank van den Heuvel.

