Opinie Laat ook het ziekenhuis variabele tarieven hanteren De krappe arbeidsmarkt, de energiecrisis, de bevolkingsgroei en corona maken de kosten voor ziekenhuizen onvoorspelbaar. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten afspraken maken over tussentijdse tariefswijzigingen. Variabele tarieven voor behandelingen dus, en ook voor de zorgverzekeringspolis. Anders moet het kabinet straks weer een sector redden met noodplannen, schrijft Christiaan Rompen.

