Opinie Advocatuur verdient onafhankelijk toezicht Minister Frank Weerwind wil het toezicht op de advocatuur onderbrengen bij de Orde van Advocaten NOvA. Dat leidt tot rolvermenging en conflicterend belang, waarschuwt Jeroen Kremers. 'De regelgeving en het toezicht in handen leggen van een belangenorganisatie, dat druist in tegen principes van rechtsstatelijkheid.'

