Expert • 16:30 Chinese accountantsdossiers terecht onder vergrootglas Marcel Pheijffer Deloitte China bleek basale accountantscontroles niet, of niet juist, uit te voeren. Nu de Amerikaanse toezichthouder de Chinese dossiers gaat toetsen, is de kans groot dat meer lijken uit de kast zullen vallen, schrijft hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen