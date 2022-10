Opinie • 18:30 Oekraïne heeft meer nodig van de EU dan enkel een ‘politieke gemeenschap’ Piotr Buras Door de aanwezigheid van landen als het Verenigd Koninkrijk, zal de bijeenkomst van de 'Europese politieke gemeenschap' donderdag in Praag weinig concreets opleveren over de uitbreiding van de Europese Unie, denkt Piotr Buras (ECFR). Dat is jammer, want die is veel noodzakelijker dan een zoveelste strategisch forum.

