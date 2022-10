Opinie • 19:00 Voltijdsbonus is een bonus voor de vrijmibo Anneke Westerlaken Een voltijdsbonus? In dat soort oplossingen schuilt het risico dat vaders nóg minder zorgtaken op zich nemen. Nog altijd heeft onze samenleving zeer klassieke denkbeelden over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Dat vraagt om fundamentelere maatregelen, schrijft Anneke Westerlaken, voorzitter van Actiz.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen