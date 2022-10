Opinie • 19:00 Deze arbeidsmarkt schreeuwt om een regeringscommissaris Rutger Groot Wassink Over de grote tekorten op onze arbeidsmarkt wordt veel gepraat door te veel verschillende mensen, schrijft de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink. Laat het kabinet één gezant benoemen met mandaat en budget om de arbeidsmarkt fundamenteel aan te pakken.

