Essay • 15:00 We moeten op weg naar een liefdevolle samenleving Ingrid Visseren-Hamakers Ondanks een halve eeuw internationaal milieu- en natuurbeleid stapelen duurzaamheidsproblemen zich op. Om deze trend te doorbreken, is een fundamentele verandering van onze maatschappij nodig. We moeten naar een samenleving waarin ook dier en natuur centraal staan, schrijft hoogleraar Ingrid Visseren-Hamakers.

