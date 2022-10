Ga toch weg met je goede gesprek

Nori Spauwen

Een wetsvoorstel om transpersonen de M/V in hun paspoort makkelijker te laten aanpassen, zaait verdeeldheid in de Kamer. Is het niet tóch een goed idee om zo iemand eerst langs een psycholoog te sturen voor 'een goed gesprek'? Een goed gesprek is altijd fijn, maar in een liberale samenleving bepalen we niet voor anderen wanneer dat nodig is, schrijft Nori Spauwen.