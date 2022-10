Opinie • 20:00 Energieplafond drijft prijzen en subsidies verder op Maarten Pieter Schinkel Marco Haan Simon van Tartwijk Bert Tieben Jan Tuinstra Het energieplafond heeft een prijsopdrijvend effect, zo waarschuwen mededingingseconomen in hun opiniebijdrage. Geef de leveranciers geen compensatie voor omzetverlies, adviseren zij met klem. En verlaag de plafondvolumes voor consumenten drastisch, zodat de markt zijn werk kan doen.

