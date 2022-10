Essay • 12:58 Bedrijven zijn niet op aarde om het goede te doen Carsten Lotz De afgelopen jaren hebben bedrijven zich verplicht om de wereld te redden. Dat kan alleen maar fout gaan. Uiteindelijk is het ‘nobele doel’ alleen een middel om geld te verdienen, schrijft theoloog en consultant Carsten Lotz. Hij pleit er daarom voor dat bedrijven zich daar simpelweg op richten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen