Opinie • 17:00 Ook zonder papieren verdien je in dit land een menswaardig bestaan G4-raadsleden Bij1, GroenLinks, ChristenUnie, CDA, PvdA, PvdD, SGP en Volt De politiek mag niet langer wegkijken van de 40.000 ongedocumenteerde mensen die in Nederland een schaduwbestaan leven, schrijven raadsleden van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) in hun opiniebijdrage. Zorg bijvoorbeeld voor een stadskaart waarmee zij zich kunnen identificeren en waarmee ze toegang hebben tot basisrechten als veiligheid en zorg.

