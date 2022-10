Expert • 18:30 Open source moet ook in het hoger onderwijs de norm worden José van Dijck In het hoger onderwijs worden ICT-afdelingen steeds meer de curling ouders van studenten en medewerkers. Onder het mom van veiligheid wordt gestandaardiseerde software gebruikt, van Google en Microsoft. Volgens José van Dijck gaat die vermeende veiligheid juist ten koste van economische veerkracht.

