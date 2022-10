Opinie • 18:30 Dé oplossing voor ons overvolle energienet ligt in Zwolle Tijs de Bree Dit jaar werd de eerste Nederlandse 'Smart Energy Hub' geopend in Zwolle, waar energieoverschotten worden omgezet in waterstof. Dit voorbeeld verdient volgens Tijs de Bree, gedeputeerde energie in Overijssel, landelijke navolging. Daartoe dienen wel een aantal wetgevende belemmeringen te worden geslecht.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen