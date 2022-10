Opinie • 17:00 Porthos-rechtszaak is cruciaal voor energietransitie Christopher Christiaanse De uitspraak van de Raad van State volgende week dreigt de broodnodige afvang en opslag van CO2 verder te vertragen. Milieuorganisatie MOB wordt aangewezen als schuldige: ten onrechte, volgens ingenieur en adviseur Christopher Christiaanse.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen