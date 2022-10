Opinie • 19:00 Transactiemonitoring op ramkoers met rechten van consumenten Anton Ekker Stef Lips Het wetsvoorstel voor vernieuwing van de anti-witwasregelgeving omvat het monitoren van alle banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders in één gecentraliseerde database, met gebruik van algoritmes. Dat leidt tot onaanvaardbare risico's voor consumenten, schrijven Anton Ekker en Stef Lips.

