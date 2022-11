Opinie • 15:00 Faciliteren is niet meer genoeg, het Rijk moet zelf weer aan de bak Ed Groot Waar moeten al die woningen, zonneparken, windmolens, natuur en boerderijen precies komen? Door het wegvallen van gedegen ruimtelijkeordeningsbeleid heeft de overheid geen antwoord op deze prangende vraag. Centrale regie door het Rijk kan het tij doen keren, stelt journalist Ed Groot. Maar neem wel de nodige tijd hiervoor.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen