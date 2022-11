Opinie • 17:30 Privaat belang is ondergeschikt bij warmtenetten Ferd Crone Joris Thijssen Het is terecht dat minister Jetten warmtenetten publiek maakt, schrijven Ferd Crone en Joris Thijssen (PvdA). Private partijen kunnen hierbij nog steeds uitvoerend zijn, maar de knip tussen burger/overheid en de markt moet helder zijn.

