Expert • 17:00 Kanteling antiwitwasbeleid moet nog steviger Marcel Pheijffer De aanpak van witwassen is de laatste jaren doelmatiger en doeltreffender, schrijft hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer. Toch kan het nog beter en sneller. Focus bij opsporing op 'verdachte'transacties in plaats van op 'ongebruikelijke' zoals nu gebeurt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen