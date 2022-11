We moeten praten over pensioenplicht, en wel nu

We koersen af op een generatie van ruim 2 miljoen Nederlanders die in de problemen komen. Want circa 1 miljoen werknemers én ruim 1 miljoen zzp’ers bouwen geen pensioen op. Om een armoedegolf te voorkomen moeten we vandaag nog in gesprek over een pensioenplicht, schrijft hoogleraar Theo Kocken in zijn opiniebijdrage.