Had de wolf een serieuze advocaat gehad, dan had hij natuurlijk de erven van de Gebroeders Grimm voor de rechter gesleept wegens reputatieschade. Sinds het roofdier een comeback in de Lage Landen heeft gemaakt en zich vergrijpt aan vreedzaam grazende kuddes, is het land te klein. De commotie heeft vast ook te maken met het nepnieuws van Grimm, dat ons van jongs af aan heeft ingeprent dat de wolf een bloeddorstig en vraatzuchtig monster is.

Maar dat ligt dus genuanceerd, zoals bij alles. Dat zie je al in het slot van de verhalen van de al eerder genoemde broers. Weliswaar slaat de wolf bij Roodkapje en bij de zeven geitjes onbarmhartig toe, hij komt telkens ellendig aan zijn einde. Eigenlijk is hij een loser.

In een hoeksteen van onze eigen culturele erfgoed, om precies te zijn in Pluk van de Petteflet, doet Annie M.G. Schmidt een dappere poging om de wolf uit het verdomhoekje te krijgen. De heen- en weerwolf die Pluk over de rivier zet, wekt medelijden. Hij is eenzaam en lijdt onder zijn slechte imago.

Waarom zijn reputatie naar de gloria ging, weet de heen- en weerwolf ook. Eigen schuld, zegt hij, hij heeft ooit een kool opgegeten. Een kool? vraagt Pluk ongelovig. Ja, een kool verpakt in een geit, bekent de wolf.

Zou de wolf reputatiepoetsers als Hill & Knowlton of Ogilvy kunnen betalen, dan zouden we hem niet meer als een vraatzuchtig monster zien maar als ‘sleuteldier natuurlijk evenwicht’, 'inclusieve wildbeheerder' dan wel 'Chief Fauna Diversity Officer'. Voor de Europese subsidieaanvraag zouden de praatjesmakers de wolf aanduiden als ‘Thought leader in animal husbandry’ en schrijven dat hij in zijn consumptiepatroon eerlijke, regionale ingrediënten met vrije uitloop prefereert boven niet-duurzaam geproduceerde bulk (waarom hij de Nederlandse veestapel in het vizier heeft is dan de vraag, maar dit terzijde).

Niemand trapt daar natuurlijk in. Iedereen met een beetje sympathie voor het schaap, is als de dood dat de wolf toeslaat. Buiten de Randstad, waar argeloze herkauwers hun leven niet meer zeker zijn, gaat de discussie inmiddels over hekken, afschieten en risico voor de mens.

Omdat we een hele creatieve natie zijn die het liefst de kool en de geit spaart, stelde de provincie Gelderland voor minder schuwe wolven met paintballgeweren te beschieten. Dat zal ze leren mensen te vertrouwen.

‘We excelleren in dit land in geitenpaadjes, trucs die hard ingrijpen moeten voorkomen’

Gaat het werken? Veteranen van personeelsuitjes weten dat langdurige salvo's met verfpatronen tot aanvallen van zware bloeddorst kunnen leiden. Zijn er geen andere trucs? Kunnen we geen lokschapen van knolselderij met de juiste geur en textuur in weiden met verhoogd wolfrisico opstellen? Zo leert de wolf vretenderwijs dat vleesconsumptie niet meer van deze tijd is en dat 'veggie' een smakelijk alternatief is.

Of misschien helpt een andere evergreen van de Gebroeders Grimm. We leggen een paar sporen van plukjes wol, schapenstront en hier en daar een lekker hapje van de Veluwe tot over de grens met Duitsland, waar de huidige lichting wolven in Nederland vandaan komt. Alleen even zorgen dat 'onze' wolven daadwerkelijk oostwaarts gaan, en onze Hans en Grietje-constructie niet de migratie uit het oosten aanwakkert.

Vergezocht, zegt u. Maar laten we eerlijk zijn, we excelleren in dit land in geitenpaadjes, trucs die hard ingrijpen moeten voorkomen. Kijk naar de bezweringsformule voor de stikstofproblematiek bij het Porthos-project in de Rotterdamse haven: we gaan nu méér stikstof uitstoten maar dat hoeven we niet te meten, want we gaan straks minder stikstof uitstoten.

In een land met zo'n mindset kan straks een bestuurder met een stalen gezicht voorstellen dat we een schaars bevolkte regio ontruimen om die vol te zetten met stikstof absorberende planten. Dat genereert stikstofruimte voor het Porthos-project (dat nota bene zelf al een geitenpaadje is omdat we er CO2 mee opslaan, een truc die nodig is omdat we ons gebruik van fossiele brandstoffen niet snel genoeg matigen).

In zo'n land is het zelfs niet uitgesloten dat iemand gaat claimen dat de stikstofuitstoot door de landbouw geen probleem is gezien de gevolgen van de groeiende wolvenstand voor de veestapel. Maar vroeg of laat tref je dan iemand die niet in sprookjes gelooft, bijvoorbeeld een magistraat met een strenge snuit. En die blaast het verhaaltje uit.

Han Dirk Hekking is algemeen verslaggever Europa van Het Financieele Dagblad. Reageer via opinie@fd.nl