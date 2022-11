Opinie • 19:30 Hoog tijd dat de krasse bejaarden plaatsmaken voor vers bloed Frans Verhagen De presidentsverkiezingen van 2024 zijn begonnen. Biden noch Trump zal kandidaat zijn. De meerderheid van de Democraten wil van Biden af. Snel zal duidelijk worden of ook de leidende Republikeinen van Trump af willen, schrijft historicus en journalist Frans Verhagen.

