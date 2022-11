Opinie • 15:30 Laat de Noren hun extra gaswinsten storten in een solidariteitsfonds voor Oekraïne Jesse Hettema Noorwegen boekt sinds de Russische invasie recordwinsten op gasverkoop. Ondertussen krimpt de economie van Oekraïne en belanden Europese huishoudens in energiearmoede. Laat Noorwegen ter compensatie een solidariteitsfonds voor Oekraïne oprichten, schrijft energie-onderzoeker Jesse Hettema.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen