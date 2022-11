Opinie • 17:04 Witte angst voedt spookverhalen over verkiezingsfraude Sara Polak Vanaf 2042 tellen de Verenigde Staten meer niet-witte dan witte burgers. Dit motiveert witte politici om verkiezingen als frauduleus te bestempelen schrijft Sara Polak, universitair docent American Studies.

