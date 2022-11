Opinie • 18:00 Een rood of blauw Congres? Dat maakt ook voor Europa een groot verschil Kirsten Verdel Dat we hier in Europa de uitslag van de midterms met argusogen volgen, is zeker niet overdreven. Het is vooral ook in ons eigen belang, schrijft Amerikadeskundige Kirsten Verdel.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen