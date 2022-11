Opinie • 11:30 Piketty: Om planeet te redden moet vermogen rijksten omlaag Thomas Piketty De klimaatcrisis vraagt om een fundamentele transformatie van onze economie. Maar noopt ook tot een ingrijpende verandering van onze manier van leven. Vooral voor de allerrijksten, schrijft econoom Thomas Piketty.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen