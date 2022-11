Opinie • 18:30 De digitale euro: goed voor burger én samenleving Klaas van Egmond Komende week debatteert de Tweede Kamer over de 'digitale euro'. Minister Kaag behandelt deze innovatie volgens Klaas van Egmond ten onrechte als een kwestie van 'kosten en baten'. De huidige maatschappelijke problemen zijn alleen oplosbaar door principiële ontvlechting van publieke en private belangen en verantwoordelijkheden, schrijft Van Egmond in een opiniebijdrage.

