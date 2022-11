Opinie • 16:00 Betrek de burger direct bij de nationale cybersecuritystrategie Marieke Koekkoek Bernold Nieuwesteeg De burger zat niet aan tafel bij de totstandkoming van de nieuwste Nederlandse cybersecuritystrategie. Om burgers een grotere rol te geven bij digitale veiligheid en tegengewicht te bieden aan de macht van de industrie, is de oprichting van een burgerbelangenorganisatie noodzakelijk, vinden Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek en cybersecurity-expert Bernold Nieuwesteeg.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen