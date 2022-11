Opinie • 15:30 Bedrijven zitten in een lastige klimaatspagaat Marieke Faber Deelname van het bedrijfsleven is essentieel om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Maar angst voor aansprakelijkheidsclaims doet organisaties terugdeinzen. De focus moet worden verlegd van individuele verantwoording naar collectieve verantwoordelijkheid. Geef bedrijven de ruimte om te leren, schrijft advocaat Marieke Faber.

