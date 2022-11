Opinie • 00:30 De geloofwaardigheid van Nederland staat op het spel Ondertekenaars o.a. De Jonge Klimaatbeweging, FNV, MVO Nederland, Both Ends, ASN Bank, Triodos Bank, Urgenda, FossielvrijNL Nederland presenteert zich graag als klimaatleider, maar die reputatie als voortrekker en betrouwbare partner staat door het verbreken van de Glasgow-belofte op het spel, betoogt een coalitie van banken, MVO Nederland, FNV, verschillende ngo's en privépersonen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen