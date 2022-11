Opinie • 15:00 We hebben een gemeenschappelijk verhaal nodig om uit de oorlog in Oekraïne te komen Ivan Krastev Eens zal de oorlog in Oekraïne voorbij zijn. Europa is verdeeld in realisten, optimisten en revisionisten over de gewenste uitkomst daarvan. Het is van groot belang dat die drie perspectieven verenigd worden, om een grotere catastrofe te voorkomen, schrijft Ivan Krastev. De eenheid van Europa staat op het spel.

