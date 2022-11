Opinie • 19:30 Het is tijd voor een vierdaagse kantoorplicht Lennart Zandbergen Werknemers zijn te sterk gewend geraakt aan de luxe van thuiswerken, betoogt FD-redacteur Lennart Zandbergen in een opiniestuk. Met name senior medewerkers zijn echter onmisbaar op kantoor, door hun kennis en kunde die ze niet overbrengen op jongere collega's. Een aanwezigheidsplicht is de oplossing.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen