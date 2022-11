Opinie • 17:25 Europa moet de route van prijsplafonds loslaten Simone Tagliapietra Georg Zachmann Jeromin Zettelmeyer De EU is verdeeld over de beste aanpak van de energieprijzen. Volgens Simone Tagliapietra, Georg Zachmann en Jeromin Zettelmeyer van de Europese denktank Bruegel zijn prijsplafonds op Europees niveau geen goed idee. Een EU-crisisfonds kan een oplossing zijn, net als de gezamenlijke inkoop van gas.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen