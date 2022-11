Opinie • 15:00 De belangen van economie en natuur zijn allesbehalve tegenstrijdig Roel Nozeman Rudolf de Groot De waarde van de natuur voor onze economie wordt nog steeds onderschat. De helft van wat wij verdienen is afhankelijk van wat de natuur ons levert. Laten we dus de waarde van ecosysteemdiensten meten en incalculeren, schrijven Roel Nozeman en Rudolf de Groot.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen