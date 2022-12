Opinie • 15:30 Zorgtransformatie: hoe de zorg in haar eigen staart bijt Jet Bussemaker De kosten voor de zorg lopen uit de hand. Een transitie van deze sector is echt noodzakelijk. Het Integraal Zorgakkoord gaat die nodige veranderingen niet brengen. Daarvoor moeten we eerst oude patronen doorbreken, schrijft voorzitter Jet Bussemaker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

