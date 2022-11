Expert • 15:30 Laat de luchtballon die crypto heet snel leeglopen Marcel Pheijffer De cryptosector dient zo snel mogelijk adequaat te worden gereguleerd. Ook is streng toezicht een vereiste, en dienen accountants hun rol te pakken in plaats van te acteren als cheerleaders, schrijft hoogleraar accountancy Marcel Pheiffer.

