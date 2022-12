Opinie • 11:00 CPB-directeur: 'Arbeidsmigratie vraagt beleidskeuzes én handhaving' Pieter Hasekamp Met soepele regelgeving en lakse handhaving geeft Nederland de ruimte aan sectoren die alleen kunnen bestaan dankzij zeer goedkope arbeid. Maar de kosten en baten daarvan zijn ongelijk verdeeld in onze samenleving. Dat vraagt keuzes, schrijft CPB-directeur Pieter Hasekamp.

