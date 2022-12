Opinie • 14:55 Wedloop om interplanetaire handel is ware luchtspiegeling Marco d’Eramo Overheden en bedrijfsleven van verschillende landen wedijveren om buitenaardse mijnbouw en interplanetaire handel. Dat is een mooi staaltje megalomanie, vindt de Italiaanse journalist Marco d’Eramo. Zorg eerst maar eens dat er weer een mens op de maan landt.

