Opinie • 11:00 Besturen zonder kompas is dommer dan je denkt Femke de Vries Just Eat Takeaway dacht de wet voor het vrouwenquotum slim te omzeilen. Dat dit besluit niet past binnen de eigen kernwaarden, achtten bestuur en rvc even wat minder belangrijk. Zulk opportunisme schaadt niet alleen het vertrouwen van de buitenwereld, maar ook van je eigen medewerkers, schrijft Femke de Vries.

